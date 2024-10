Lortica.it - Il qui e ora: l’arte di essere nel presente

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Viviamo in un mondo che ci spinge continuamente a pensare a ciò che verrà o a rimuginare su ciò che è stato. Ci ritroviamo spesso a correre, a fare progetti, ad accumulare pensieri sul domani, dimenticando l’essenza più semplice: il momento. La filosofia ZEN, con la sua visione profonda e silenziosa, ci invita a fermarci, a riscopriredinel “qui e ora”, uno spazio in cui il passato e il futuro si dissolvono, lasciando spazio solo a ciò che è. Quando ci ancoriamo al, scopriamo una dimensione di libertà e serenità. Il “qui e ora” non è solo un attimo fugace, ma una finestra di autenticità che ci permette di liberarci dal peso del passato e dall’ansia del futuro. Ogni istante è unico, irripetibile, e nel viverlo pienamente ci connettiamo profondamente a noi stessi e a ciò che ci circonda.