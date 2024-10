Il gas conclude in calo (-2%) a 42 euro al Megawattora (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in calo del 2,2% a 42,5 euro al Megawattora. Quotidiano.net - Il gas conclude in calo (-2%) a 42 euro al Megawattora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso indel 2,2% a 42,5al

