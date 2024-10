Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi avverte Javier: “Shaila se ci sarà un confronto ti chiederà scusa, ma lo farà perché…”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del, durante la qualeGatta e LorSpolverato faranno il loro ritorno in Italia, dopo la settimana trascorsa in Spagna in qualità di ospiti del Gran Hermano. Durante la loro permanenza all’interno del reality i due si sono lasciati andare alla passione (clicca QUI per leggere quello che è successo), ma ora che il ritorno in Italia si avvicina i dubbi, soprattutto per, sono iniziati ad affiorare, soprattutto perché all’interno del reality la aspetta un incontro conMartinez, ignaro di tutto ciò che è accaduto tra i suoi due coinquilini in questi giorni.