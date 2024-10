Oasport.it - Grand Prix de France 2024: programma, orari, tv, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo due tappe in nordamerica, il circuito-2025 di pattinaggio artistico si sposta finalmente in Europa. Si disputerà infatti dall’1 al 3 novembre ilde, terzo appuntamento della competizione itinerante in scena sul ghiaccio di Angers. Sarà un evento particolarmente importante in ottica Italia, complice la presenza di quattro rappresentanti in tre specialità. I fari saranno chiaramente puntati sui pilastri della Nazionale azzurra, ovvero Charléne Guignard-Marco Fabbri. La coppia di danza si presenterà in terra transalpina con l’obiettivo di conquistare il quarto successo complessivo in una gara del circuito. Ma non finisce qui, perché gli allievi di Barbara Fusar Poli dovranno anche rispondere a distanza ai diretti avversari Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier, i quali hanno ottenuto 205.