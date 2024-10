Giubileo del Municipio V di Roma: Un Evento a Parte per i Dipendenti e le Loro Famiglie (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 11 gennaio 2025, il Municipio V di Roma si prepara a vivere un’importante celebrazione, il primo Giubileo mai organizzato per i Dipendenti pubblici. Questo Evento rientra in un contesto più ampio di riflessione e unità sociale, puntando a valorizzare il senso di comunità e l’impegno quotidiano di chi lavora per il bene comune. Con questa iniziativa, l’amministrazione locale cerca di promuovere un clima di apPartenenza e rispetto, elementi fondamentali per una collaborazione fruttuosa all’interno della comunità. Celebrazione e Invito Aperto In un clima di grande attesa, il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e la Presidente della Commissione Speciale Giubileo, Olga Di Cagno, hanno esteso un invito a tutti i Dipendenti del Municipio e ai Loro familiari a Partecipare a questa significativa giornata. Gaeta.it - Giubileo del Municipio V di Roma: Un Evento a Parte per i Dipendenti e le Loro Famiglie Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 11 gennaio 2025, ilV disi prepara a vivere un’importante celebrazione, il primomai organizzato per ipubblici. Questorientra in un contesto più ampio di riflessione e unità sociale, puntando a valorizzare il senso di comunità e l’impegno quotidiano di chi lavora per il bene comune. Con questa iniziativa, l’amministrazione locale cerca di promuovere un clima di apnenza e rispetto, elementi fondamentali per una collaborazione fruttuosa all’interno della comunità. Celebrazione e Invito Aperto In un clima di grande attesa, il Presidente delV, Mauro Caliste, e la Presidente della Commissione Speciale, Olga Di Cagno, hanno esteso un invito a tutti idele aifamiliari acipare a questa significativa giornata.

Giubileo del Municipio V di Roma: Un Evento a Parte per i Dipendenti e le Loro Famiglie

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continuano le segnalazione del movimento IdD relative al degrado di Roma alla vigilia del Giubileo 2025. Questa volta l'attenzione si sposta sul V municipio dove vige degrado e pericolo a uscire nelle ... (informazione.it)

Prosegue il piano strade dell’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale sulle strade della viabilità principale. Sono in corso le lavorazioni di riqualificazione profonda in via Collatina, nel M ... (radiocolonna.it)

L'intervento riguarda il tratto tra via Prenestina e via di Tor Cervara. Previsto il risanamento della pavimentazione stradale per uno spessore di 9 centimetri ... (romatoday.it)