Georgia, Orban arriva a sorpresa a Tiblisi dopo le contestate elezioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) (LaPresse) Il premier ungherese Viktor Orban è arrivato nella capitale Georgiana Tbilisi per una visita non annunciata dopo le elezioni che hanno visto la vittoria del partito di governo filorusso Sogno Georgiano con il 54% dei voti, un risultato non riconosciuto dalle opposizioni che parlano di brogli elettorali diretti dalla Russia. "Nessuno tranne Orban riconosce queste elezioni", ha affermato la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili. "Oggi si reca in Georgia il premier ungherese Viktor Orban, sicuramente andrà a manifestare il suo appoggio al governo a cui è molto vicino, ma dica quello che dica, Orban non rappresenta l'Unione europea" in questo viaggio", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell. Orban è stato accolto all'aeroporto dal ministro dell'economia Levan Davitashvili e dal ministro degli Esteri Péter Szijjártó.

