Lettera43.it - Elezioni in Giappone, il partito di governo ha perso la maggioranza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica, leinhanno segnato una svolta significativa: la coalizione di, composta dalliberal democratico (Pld) e dal suo partner minore Komeito, halache deteneva dal 2012. I primi risultati indicano che il Pld, che in precedenza occupava 247 seggi, ne ha ottenuti meno di 200, mentre la coalizione ha conquistato complessivamente 215 seggi, insufficienti per raggiungere la soglia di 233 necessaria a mantenere laassoluta. Dall’altra parte, ilcostituzionale democratico (PCD), di centrosinistra, guidato dall’ex primo ministro Yoshihiko Noda, ha guadagnato almeno 148 seggi, aumentando il proprio peso politico. Il risultato rappresenta un’inedita incertezza politica in, che è raramente scosso da instabilità governative.