Due giorni di festa alla Costa dei Trabocchi: la mezza maratona sorprende e coinvolge

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladeiha ospitato la seconda edizione della BCC Half Marathon, un evento che ha richiamato corridori da ogni angolo d’Italia lungo il suggestivo percorso della Via Verde. Con oltre 1.200 iscritti, questa manizione ha eccezionalmente superato le aspettative, affermandosi come un momento centrale nel calendario sportivo abruzzese. L’evento, ufficialmente sotto l’egida della FIDAL, ha riportato una straordinaria risposta sia da parte dei partecipanti che degli organizzatori, i Podisti Frentani, che hanno lavorato instancabilmente per garantire un successo senza precedenti. Un percorso unico lungo laAffrontare un percorso di 21,097 chilometri sul lungomare è stata un’esperienza che ha combinato prestazioni atletiche e bellezze naturali.