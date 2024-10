Dossieraggio, Rampelli: sconcerto per il fenomeno e per le accuse della sinistra (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ennesimo caso di Dossieraggio desta sgomento, indignazione, preoccupazione. «Esprimo sconcerto per la terza scoperta nell’ultimo anno di un caso di spionaggio sui dati di persone di rilievo in Italia», ha dichiarato dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli. «Ma ancora di più – ha anche aggiunto – sono sconcertato dalla sinistra che ha la sfrontatezza di dare responsabilità al governo anche in questo frangente, come se questi fenomeni si fossero strutturati negli ultimi 24 mesi. Oltretutto si fa presto a constatare che le prime vittime di questi episodi sono esponenti del centrodestra». Dossieraggio, sconcerto di Rampelli. La replica ai rilievi della sinistra Non solo. Secoloditalia.it - Dossieraggio, Rampelli: sconcerto per il fenomeno e per le accuse della sinistra Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ennesimo caso didesta sgomento, indignazione, preoccupazione. «Esprimoper la terza scoperta nell’ultimo anno di un caso di spionaggio sui dati di persone di rilievo in Italia», ha dichiarato dichiara il vicepresidenteCamera dei deputati Fabio. «Ma ancora di più – ha anche aggiunto – sono sconcertato dallache ha la sfrontatezza di dare responsabilità al governo anche in questo frangente, come se questi fenomeni si fossero strutturati negli ultimi 24 mesi. Oltretutto si fa presto a constatare che le prime vittime di questi episodi sono esponenti del centrodestra».di. La replica ai rilieviNon solo.

