Busto Arsizio – Giovedì 31 ottobre 2024, al Museo del Tessile di Busto Arsizio (in provincia di Varese), appuntamento con il Capodanno Celtico. Negli ultimi giorni di ottobre, secondo il calendario Celtico, si celebra il passaggio dall'estate all'inverno. Per accogliere festosamente l'importante cambiamento delle stagioni, il Museo del Tessile si animerà di artisti che daranno vita ad una notte di musica, divertimento ed emozioni. Una grande festa danzante accompagnata dai ballerini dell'Accademia di danze Irlandesi Gens d'Ys e due concerti live. Sul palco entusiasmeranno il pubblico i gruppi THE KELTAHOLICS? e i RONDEAU DE FAUVEL. Anche i bambini saranno coinvolti nelle varie attività. Il programma Alle ore 19 il primo appuntamento della serata è con le Fate, i Folletti e i personaggi incantati.

Capodanno Celtico al Museo del Tessile di Busto Arsizio

