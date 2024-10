Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada sfida il Napoli per Miguel Gutierrez del Girona. Il profilo

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024): non solo il, ancheha messo nel mirino il terzino sinistro delLotta serrata traper il terzino sinistro del. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni in Spagna, l’esterno difensivo classe 2001 è finito nel mirino del club di via Aldo Rossi, nonostante il forte interesse degli Azzurri che già durante la scorsa estate si erano mossi per il giocatore di proprietà delè tra i grandi protagonisti dell’inizio di stagione del club spagnolo e le sue statistiche parlano di ben 13 presenze tra campionato e Champions League, condite da un goal e un assist. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A, ma occhio al Real Madrid. Sì, perché i Blancos hanno un’opzione di riacquisto da 9 milioni sul giocatore, anche se non si sa se questa verrà esercitata.