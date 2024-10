Oasport.it - Calcio femminile, Italia alla prova contro la Spagna in amichevole: un test sulla crescita delle azzurre

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani (ore 18.15, diretta tv su Rai 2 HD) la Nazionalena diaffronterà lanella seconda e ultimadi questa settimana dedicata agli impegni con la compagine tricolore. Dopo aver sconfitto Malta 5-0 al Tre Fontane di Roma, le nostre portacolori sono attesa al complicato impegnole iberiche del “Romeo Menti” di Vicenza. Si tratta del terzo confronto in poco più di un anno con le campionesse del mondo in carica, reduci anche dvittoria nella prima edizione della Nations League. Una rassegna continentale nella quale la formazione allenata da Andrea Soncin è stata l’unica a battere le Furie Rosse. Il riferimento è all’affermazione per 3-2 dello scorso 1° dicembre, quando la Nazionale si impose in trasferta a Pontevedra. “Martedì sarà una partita molto diversa, conosciamo l’alta qualità dell’avversario.