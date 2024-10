Lanazione.it - Calcio. Dilettanti. Risorgono Calci e Tirrenia, tonfo Fornacette

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pisa 28 ottobre 2024 – Sempre più combattuto il girone A di Promozione toscana con numerose squadre in lotta per le prime posizioni ed il salto di categoria. Grande equilibrio nelle sfide di questa prima parte di stagione. Ben tre le squadre al comando con diciassette punti dopo otto gare in perfetta parità (cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta): la Larcianese, il Pietrasanta e la Real Cerretese. La Larcianese ha piegato il Forte dei Marmi per 1 – 0, il Pietrasanta ha sconfitto 2 – 0 il Firenze Ovest, e la Real cerretese ha espugnato 1 – 2 il campo del San Marco Avenza. Alle loro spalle ad un solo punto di distanza, insieme al Cubino troviamo il San Giuliano che supera in rimonta il Montecatini Valdinievole.