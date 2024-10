Lanazione.it - Bye Bye saluta tutti e vince alla grande la Corsa del Chianti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) NelladelBye Bye Sensazione con Sara del Fabbrorespingendo El Gringo sui 2000 all’ippodromo del Visarno. Ladelè una delle competizioni di galoppo più antiche d’Italia, nata nel 1828 e disputata per la prima volta sul doppio km al Prato del Quercione, alle Cascine. Supportata da 13.200 euro di montepremi si corre sui 2000 metri di pistacon l’etichetta di seconda Tris. In partenza dieci i cavalli di 3 anni ed oltre. Bye Bye Sensazione, con in sella la determinata Sara Del Fabbro, si portava all’avanguardia davanti a Cor Valentina, Peaceful Story ed Ultimo Tango. Il battistrada guidava il plotone finodirittura conclusiva, dove veniva superata da El Gringo con Alessio Satta, ma Bye Bye Sensazione reagiva e in fotofinish metteva la testa davanti a. Centrata la quinta affermazione in carriera in 2.18.2 in un finale al cardiopalma.