Blitz della Miwa a Corato, prova di carattere dei Boars (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento conquista la vittoria sul parquet del Basket Corato, al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine. I Boars sono impeccabili nei primi due quarti, grazie ad una prestazione notevole sia in attacco che in difesa, gestendo alla grande il vantaggio nel secondo tempo, nonostante i tentativi di rimonta degli avversari. La Miwa parte con grande intensità difensiva, piazzando un parziale di 5-0 con una tripla di Murolo. Corato si sblocca dall’arco con Jelic, ma i Boars sono bravi a contenere gli attacchi avversari, trovando il +5 a 3? con la seconda tripla di capitan Murolo. La compagine sannita allunga nei minuti finali, sfruttando la vena realizzativa di Rianna, con il primo quarto che si chiude sul punteggio di 11-20. Anteprima24.it - Blitz della Miwa a Corato, prova di carattere dei Boars Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento conquista la vittoria sul parquet del Basket, al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine. Isono impeccabili nei primi due quarti, grazie ad una prestazione notevole sia in attacco che in difesa, gestendo alla grande il vantaggio nel secondo tempo, nonostante i tentativi di rimonta degli avversari. Laparte con grande intensità difensiva, piazzando un parziale di 5-0 con una tripla di Murolo.si sblocca dall’arco con Jelic, ma isono bravi a contenere gli attacchi avversari, trovando il +5 a 3? con la seconda tripla di capitan Murolo. La compagine sannita allunga nei minuti finali, sfruttando la vena realizzativa di Rianna, con il primo quarto che si chiude sul punteggio di 11-20.

