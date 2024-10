Gaeta.it - Arrestata una donna accusata di truffa aggravata: furto ai danni di un’anziana a Forlimpopoli

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una situazione di grande preoccupazione si è svolta a, dove i Carabinieri hanno arrestato unadi 33 anni, originaria di Napoli, coinvolta in un caso diaidi. L'episodio, reso noto nelle ultime ore, ha svelato un modus operandi diffuso tra itori e ha portato alla luce l'importanza della vigilanza, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili. Il contatto fraudolento e il raggiro dell'anziana Il dramma ha avuto inizio quando l'anziana vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per un avvocato. L'uomo l'ha informata di un presunto incidente stradale che coinvolgeva suo figlio, ponendo l'anziana in una situazione di panico. Per evitare l'arresto del figlio e gravi conseguenze legali, le sono stati chiesti ben 15.000 euro da consegnare a una persona designata.