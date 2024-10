Anziana si sente male, portata in eliambulanza in nella Capitale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mattinata di paura nel piccolo centro di Segni sui monti lepini a sud della provincia di Roma.Verso l'ora di pranzo una donna Anziana ha accusato un malore mentre era in casa. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 dal vicino ospedale di Colleferro che hanno capito la gravità della Frosinonetoday.it - Anziana si sente male, portata in eliambulanza in nella Capitale Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mattinata di paura nel piccolo centro di Segni sui monti lepini a sud della provincia di Roma.Verso l'ora di pranzo una donnaha accusato un malore mentre era in casa. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 dal vicino ospedale di Colleferro che hanno capito la gravità della

Anziana si sente male, portata in eliambulanza in nella Capitale

