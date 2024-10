Allerta meteo Emilia-Romagna: martedì si prevede una giornata critica per la costa ferrarese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni meteorologiche in Emilia-Romagna stanno seguendo un trend positivo, con un miglioramento generale del tempo. Tuttavia, le autorità locali avvertono che la giornata di martedì sarà caratterizzata da un Allerta arancione, valida a partire dalla mezzanotte. Questa situazione è causata dalla gestione della piena del fiume Po, che sta raggiungendo livelli preoccupanti lungo la costa ferrarese. Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, ha diramato un bollettino informativo per segnalare i possibili rischi legati a questa condizione. Situazione della piena del Po La gestione della piena del Po è un tema di grande attualità in Emilia-Romagna ed è oggetto di monitoraggio continuo. Gaeta.it - Allerta meteo Emilia-Romagna: martedì si prevede una giornata critica per la costa ferrarese Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizionirologiche instanno seguendo un trend positivo, con un miglioramento generale del tempo. Tuttavia, le autorità locali avvertono che ladisarà caratterizzata da unarancione, valida a partire dalla mezzanotte. Questa situazione è causata dalla gestione della piena del fiume Po, che sta raggiungendo livelli preoccupanti lungo la. Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, ha diramato un bollettino informativo per segnalare i possibili rischi legati a questa condizione. Situazione della piena del Po La gestione della piena del Po è un tema di grande attualità ined è oggetto di monitoraggio continuo.

