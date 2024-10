Liberoquotidiano.it - Alan Friedman, "perché ha fatto cadere Giada": il disastro in diretta a Ballando con le stelle | Guarda

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La danza può far più male della geopolitica, così, giornalista, conduttore televisivo e scrittore, ha lasciato molto di sé stesso sulla pista da ballo dicon le2024. Poco prima di esibirsi,ha addirittura perso un dente! Ospite di Domenica In, il concorrente ha raccontato cosa gli è accaduto. Non solo nel dietro le quinte, ma anche in gara quando, nell'esibizione del paso doble, ha mancato la presa della ballerinaLini facendolaper terra. La “zia” Mara Venier ha subito chiesto aLini come stesse e lei: "Non mi sono fatta niente. La presa era sempre venuta, però c'è un piccolo retroscena che ril'esibizione” e lì interviene, svelando l'arcano: "Eravamo nella sala dellee c'erano diverse cosa da mangiare. Io vedo un pezzo di cioccolato e lo mangio di nascosto.