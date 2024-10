Quotidiano.net - A Roma metro chiuse per sciopero, l'8/11 è stop nazionale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Disagi per i cittadinini e per i turisti oggi a causa dellodel trasporto pubblico locale indetto da Usb lavoro privato e dall'Orsa. Nella Capitale sonotutte le linee della: A, B/B1, C e Termini-Centocelle e ci sono riduzioni di corse per le linee degli autobus. Il servizio è stato garantito graze alla fasce protette fino alle ore 8.29 e sarà garantito dalle 17 alle 19.59. Per l'8 novembre prossimo è poi in programma unodi 24 ore, sempre nel trasporto pubblico locale, senza fasce di garanzia, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per sollecitare il rinnovo del contratto di settore. Ma anche per far sentire la propria voce sulla manovra in cui "c'è la totale assenza di un qualsiasi aumento del fondoper il trasporto pubblico locale", affermano.