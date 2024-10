Metropolitanmagazine.it - A Gaza sembra (finalmente) arrivare una tregua

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’è una nuova speranza per, che ci sia veramente aria di? Forse, una piccola speranza per cessare il genocidio. Ma niente è certo. La possibilità di unatra Israele e Hamas è tornata al centro delle discussioni internazionali, con negoziati previsti a Doha che potrebbero rappresentare un cambio di rotta nel conflitto in corso. La grande novità è una: Hamas ha dichiarato di essere pronto a un accordo. Tuttavia, pone come condizione l’impegno di Benjamin Netanyahu a rispettare quanto già concordato, dettaglio non di poco conto (considerata la scarsa attendibilità delle promesse di Israele). A sostenere questo sforzo diplomatico è anche l’Egitto, che propone due giorni di cessate il fuoco e uno scambio limitato di ostaggi, un’iniziativa che punta a stabilire una base per un cessate il fuoco completo e duraturo.