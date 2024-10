Ilgiorno.it - Walter Chiari. On gigant tutt de scoprí

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) e Fabio Wolf ElAnnico l’era nassuu a Verona cent’ann fa de ona famiglia puglies e a noeuv ann l’era giammó a Milan, indove el diventarà el famos: attor de teater e de cinema de fama mondial, presentator a la television, vun di comich pussé ricercaa del temp. El fa l’operari a l’Isotta Fraschini e el tira de boxe, tant che l’è campion de Lombardia in del 1939. Poeu el va a lavorà in banca, ma el direttor le sorprend a fa la parodia de l’Hitler in milanes (ona soa specialità) e ghe dis de andà a teater, minga in banca! Inscì in del 1944 el vegn scaraventaa in sul palch del Teatro Olimpia, quasi per gioeugh, e la ciappa el via la soa carrera. L’è staa anca on gran dongioann, entregh cont la Mina, la Bosè, l’Ava Gardner e on matrimoni con l’Alida Chelli che le darà el fioeu Simone.