Volley Superlega 2024 2025 | Perugia batte Trento ok Piacenza

(Di domenica 27 ottobre 2024) Quinta giornata del girone di andata di. Verona passa in casa di Milano grazie a un quarto set da 58 punti giocati. Civitanova strapazza Cisterna esi salva al tie-break contro Padova.in rimontae torna al primo posto: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAsoffre main quattro set. 19-25 25-22 26-24 25-19 il punteggio a favore della Sir Safety, che fa una enorme fatica ad entrare in partita e rischia di andare anche due set a zero sotto, ma è più brava dell’Itas nei momenti decisivi dei parziali di mezzo e mette in cassaforte la quinta vittoria consecutiva grazie al terzo set vinto ai vantaggi. Il quarto è un monologo di, che non concede la rivincita adopo la vittoria in Supercoppa.Verona vince a Milano 3-1 (17-25 26-24 25-22 30-28).