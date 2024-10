Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Matteo Gabbia salta la partita. Ecco il motivo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Brutte notizie in casa: il difensorenon ci sarà contro ildi Antonio Conte. Le condizioni Non arrivano belle notizie dagli allenamenti rossoneri. Ildi Paulo Fonseca a breve affronterà ildi Antonio Conte e lo farà senza il difensore più in forma:. L'eroe del derby, secondo quanto riporta Sky Sport, ha rimediato un risentimento muscolare e nelle prossime ore verrà valutato meglio per capire i tempi di recupero dall'infortunio. Una notizia che non fa piacere ai tifosi viste le già tante difficoltà nel reparto arretrato. Al suo posto con ogni probabilità dovrebbe dunque agire il serbo Pavlovic., non solo: out anche Tammy Abraham