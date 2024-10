Vaticano, il Baldacchino del Bernini restaurato torna a splendere (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Il Baldacchino del Bernini, uno dei capolavori più iconici della Basilica di San Pietro, è tornato a risplendere dopo un importante restauro. Concluso in soli nove mesi, l’intervento ha permesso di restituire ai fedeli e ai visitatori la possibilità di ammirare questo monumento storico, alto quasi 30 metri, come mai prima d’ora. Realizzato tra il 1624 e il 1633 da Gian Lorenzo Bernini, il Baldacchino sovrasta l’altare papale, un punto centrale della Basilica e della Chiesa Cattolica. Baldacchino, un restauro necessario Il restauro, che ha coinvolto numerosi esperti e tecnici della Fabbrica di San Pietro, è stato il primo dopo più di 250 anni. Negli anni, polvere e umidità avevano opacizzato la brillantezza dell’oro che caratterizza l’opera, oscurando i suoi contrasti di colore. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Ildel, uno dei capolavori più iconici della Basilica di San Pietro, èto a ridopo un importante restauro. Concluso in soli nove mesi, l’intervento ha permesso di restituire ai fedeli e ai visitatori la possibilità di ammirare questo monumento storico, alto quasi 30 metri, come mai prima d’ora. Realizzato tra il 1624 e il 1633 da Gian Lorenzo, ilsovrasta l’altare papale, un punto centrale della Basilica e della Chiesa Cattolica., un restauro necessario Il restauro, che ha coinvolto numerosi esperti e tecnici della Fabbrica di San Pietro, è stato il primo dopo più di 250 anni. Negli anni, polvere e umidità avevano opacizzato la brillantezza dell’oro che caratterizza l’opera, oscurando i suoi contrasti di colore.

