Gaeta.it - Tragico omicidio a Costa Volpino: ventenne uccisa con 11 coltellate da un amico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, la comunità diè scossa da unevento che ha colpito la località. Un vaso di fiori è stato collocato davanti all’androne di un condominio in via Nazionale, a commemorare Sara Centelleghe, una giovane di soli 19 anni, brutalmente assassinata nella notte di venerdì. L’è avvenuto per mano di une vicino di casa, Jashan Deep Bashan, anch’esso diciannovenne. Bashan, di origine indiana e magazziniere in un supermercato, ha già qualche problema con la giustizia, avendo precedenti legati a droga risalenti all’epoca in cui era minorenne. Questo triste episodio ha sollevato interrogativi e angoscia in una comunità che si sente in choc. Il delitto avvenuto in un contesto di apparente amicizia L’di Sara Centelleghe è avvenuto nella notte, in cirnze drammatiche.