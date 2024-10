Tragedia nel bergamasco: 18enne uccisa a coltellate, arrestato un coetaneo (Di domenica 27 ottobre 2024) Nel comune di Costa Volpino, il corpo di Sara Centelleghe è stato ritrovato senza vita da un’amica, con ferite di arma da taglio: un 19enne vicino di casa e conoscente delle vittima ha confessato il delitto durante l’interrogatorio, ancora sconosciuto il movente Vanityfair.it - Tragedia nel bergamasco: 18enne uccisa a coltellate, arrestato un coetaneo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nel comune di Costa Volpino, il corpo di Sara Centelleghe è stato ritrovato senza vita da un’amica, con ferite di arma da taglio: un 19enne vicino di casa e conoscente delle vittima ha confessato il delitto durante l’interrogatorio, ancora sconosciuto il movente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia nel bergamasco: 18enne uccisa a coltellate, arrestato un coetaneo - Nel comune di Costa Volpino, il corpo di Sara Centelleghe è stato ritrovato senza vita da un’amica, con ferite di arma da taglio: un 19enne vicino di casa e conoscente delle vittima ha confessato il d ... (vanityfair.it)

Sara Centelleghe, uccisa a coltellate a 18 anni nel proprio appartamento nella Bergamasca: arrestato coetaneo per omicidio volontario - Una ragazza di 18 anni, 19 da compiere a breve, è stata uccisa nel suo appartamento di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La ragazza è stata ammazzata a coltellate. L‘omicidio sarebbe avvenuto at ... (ilfattoquotidiano.it)

Diciottenne uccisa a coltellate in casa in provincia di Bergamo. Il 19enne arrestato ha confessato - Uccisa con numerose coltellate nel cuore della notte, il corpo trovato nel suo appartamento a Costa Volpino. Il movente sarebbe legato a questioni di droga ... (rainews.it)

18enne uccisa a coltellate a Costa Volpino. Si indaga tra i conoscenti - Una giovane ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa a coltellate a casca sua a Costa Volpino (Bergamo). News sulla vittima, l'amica e le indagini. (gazzetta.it)