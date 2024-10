Svegliamoci, ci stanno spiando tutti: in Italia ci sono più spie che idraulici (Di domenica 27 ottobre 2024) Se perde l'acqua del lavandino fate una fatica enorme a trovare un idraulico. E mentre aspettate la riparazione, se avrete bisogno di spiare qualcuno, sicuramente troverete prima uno spione di qualche tipo che vi farà un servizio perfetto e in tempo reale. Il sistema delle informazioni e del dossieraggio in Italia è talmente diffuso in Italia che ogni settimana c'è una nuova inchiesta. L'analisi del direttore Tommaso Cerno. Iltempo.it - Svegliamoci, ci stanno spiando tutti: in Italia ci sono più spie che idraulici Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Se perde l'acqua del lavandino fate una fatica enorme a trovare un idraulico. E mentre aspettate la riparazione, se avrete bisogno di spiare qualcuno, sicuramente troverete prima uno spione di qualche tipo che vi farà un servizio perfetto e in tempo reale. Il sistema delle informazioni e del dossieraggio inè talmente diffuso inche ogni settimana c'è una nuova inchiesta. L'analisi del direttore Tommaso Cerno.

