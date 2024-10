Sport.quotidiano.net - Serie B: vincono Cesena e Sassuolo. Salernitana ko, finisce pari tra Spezia e Bari

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Decima giornata diB che, oltre al canonico anticipo del venerdì terminato 0-0 tra, ha visto in campo ben dodici squadre nella giornata di sabato. Sono arrivati successi importanti per il, che batte il Brescia e chiude ladi due sconfitte di fila, per il, che vince il derby emiliano contro il Modena e si porta al secondo posto in classifica, e anche per la Carrerese che schianta 3-0 il Cittadella e mette il naso fuori dalla zona playout. Un solo punto per il Cosenza che grazie a Ricciardi riesce a riprendere la Juve Stabia. Vittoria anche per il Palermo: la formazione di Dionisi stende la Reggiana 2-0, in gol Gomes e Henry. Il decimo turno diB si concluderà questo pomeriggio con le ultime tre partite tutte alle ore 15: Sampdoria-Mantova, Frosinone-Pisa e Catanzaro-Sudtirol.