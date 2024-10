Roma, scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo: muore 17enne (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un 17enne è morto in un incidente stradale avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea sul litorale di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lo scontro tra un'auto, una Ford guidata da un 45enne di Palestrina, e il motorino con in sella il 17enne, è L'articolo Roma, scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo: muore 17enne proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unè morto in un incidente stradale avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, a Tor Sannel comune di Ardea sul litorale di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lotra un', una Ford guidata da un 45enne di Palestrina, e ilcon in sella il, è L'articolotraa Tor Sanproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo: morto ragazzo di 17 anni - Un ragazzo di diciassette anni è morto nella serata di ieri a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Per cause ancora da accertare si è scontrato con un’auto, ed è deceduto sul colpo. (fanpage.it)

He aitua i te po i Alassio: 22-tau te pakeke centaur kua mate - Tuhinga o mua alassio, nota località balneare della costa ligure, è stata teatro questa notte di una vera e propria tragedia. In un tremendo scontro tra un’automobile e una motocicletta, in fact, a ta ... (notizie.it)

Tortolì, scontro auto-moto sulla statale 125 - I Vigili del fuoco di Tortolì sono intervenuti sulla statale 125, incrocio per via Baccasara, per uno scontro auto-moto. Ad avere la peggio il conducente e la passeggera della moto, trasportati al pro ... (unionesarda.it)

Violento scontro tra un’auto e una moto a Milano: giovane di 16 anni in codice rosso - Grave incidente all’incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto una moto e un'auto si sono scontrate violentemente oggi venerdì 25 ottobre alle 7 ... (fanpage.it)