Roma, Juric: "Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica" (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso la strada giusta e deve provare ad andare in Champions, io ho visto tante cose positive anche giovedì. Penso che stiamo andando meglio di come mi aspettavo. C'è da ricostruire la convinzione. Il mio lavoro resta quello di migliorare i giocatori e farli arrivare al top". "La Fiorentina è una squadra di grande valore", ha continuato, "Palladino ha 20 elementi importanti e ha fatto acquisti ottimali. Ha preso una strada giusta. Noi abbiamo avuto anche sfortuna. Pellegrini per esempio ha preso un sacco di pali e traverse, ma li vedo bene. Creano molte occasioni pericolose, poi è chiaro che bisogna migliorare l'aspetto della conclusione.

