Resinelli, tornano i bus in settimana per pendolari e escursionisti: ecco gli orari (Di domenica 27 ottobre 2024) Lecco, 27 ottobre 2024 – Resinelli andata e ritorno in bus, anche in settimana. Servono ai turisti ed escursionisti, perché i Resinelli sono il punto di partenza di molte gite sulle montagne della zona; servono agli studenti e ai lavoratori che lungo la strada per i Resinelli abitano. Da domani, lunedì, comincia la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico in pullman tra Ballabio e i Piani dei Resinelli, con il prolungamento della tratta della linea 7 urbana. Il servizio era stato soppresso a metà settembre, con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale, lasciano a piedi pendolari e studenti che ne fruivano, proprio alla ripresa delle lezioni e delle normali attività. Gli orari Due le corse di andata e altrettante quelle di ritorno, dal lunedì al sabato. La corsa di andata del mattino parte dalla stazione ferroviaria di Calolziocorte alle 5. Ilgiorno.it - Resinelli, tornano i bus in settimana per pendolari e escursionisti: ecco gli orari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L, 27 ottobre 2024 –andata e ritorno in bus, anche in. Servono ai turisti ed, perché isono il punto di partenza di molte gite sulle montagne della zona; servono agli studenti e ai lavoratori che lungo la strada per iabitano. Da domani, lunedì, comincia la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico in pullman tra Ballabio e i Piani dei, con il prolungamento della tratta della linea 7 urbana. Il servizio era stato soppresso a metà settembre, con l'entrata in vigore del nuovoo invernale, lasciano a piedie studenti che ne fruivano, proprio alla ripresa delle lezioni e delle normali attività. GliDue le corse di andata e altrettante quelle di ritorno, dal lunedì al sabato. La corsa di andata del mattino parte dalla stazione ferroviaria di Calolziocorte alle 5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Resinelli, tornano i bus in settimana per pendolari e escursionisti: ecco gli orari - Lecco, 27 ottobre 2024 – Resinelli andata e ritorno in bus, anche in settimana. Servono ai turisti ed escursionisti, perché i Resinelli sono il punto di partenza di molte gite sulle montagne della zon ... (msn.com)

Resinelli, torna il bus feriale. Azzoni esulta - Ballabio (Balàbi) - Tornano i pullman feriali sulla tratta Ballabio-Piani Resinelli: previste due coppie di corse, da lunedì a sabato. Da lunedì 28 ottobre partirà una sperimentazione del servizio con ... (corrieredilecco.it)

"Soppressi i bus per i Resinelli, occorre una soluzione immediata" - proprietari di seconde case e turisti che frequentano i Piani Resinelli nella stagione estiva e in quella invernale, durante i fine settimana così come nei giorni feriali. (leccotoday.it)

BUS FERIALI BALLABIO-RESINELLI, FORSE CONVINTI GATTINONI E LINEE LECCO - PIANI DEI RESINELLI – Riunione in videoconferenza tra i 4 sindaci della convenzione dei Resinelli (Lecco, Ballabio, Abbadia e Mandello), tema la spinosa questione della cancellazione senza preavviso ... (lecconews.news)