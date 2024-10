Lettera43.it - Parthenope, l’eterno barocco napoletano e il sogno di Eduardo

(Di domenica 27 ottobre 2024), di Paolo Sorrentino, è un po’ come Megalopolis di Coppola. Pur film diversissimi, tendono a specchiarsi vorticosamente, come per sempre, senza distogliere lo sguardo dai riflessi. Sentono infatti che al di fuori non c’è nulla, se non un intasamento di immagini e suoni, sui social, in tv, in internet, sui monitor di sorveglianza, tale per cui il film a nulla può appoggiarsi, se non a se stesso. Nonostante tutte le allusioni, o i rimandi, a Fellini o chi altri si voglia,deve così fare tutto da solo.personaggio, la fanciulla nata nelle acque del golfo di Napoli, non a caso, persegue un solo obiettivo: avere sempre la risposta pronta, per sottrarsi all’influenza altrui, mantenere rigorosa autonomia da tutti e tutto. E così fa il film: ogni scena diè infatti una risposta pronta a ogni obiezione possibile.