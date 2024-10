Agi.it - Parma - Empoli finisce in pari tra autogol e rigore sbagliato

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Pareggio divertente traed, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzoconsecutivo, mentre per quella di Roberto D'Aversa è sinonimo di ritorno a punti dopo due sconfitte in altrettante ultime gare. All'autorete di Coulibaly nel primo tempo ha risposto il gol di Charpentier nella ripresa, con anche unda Bonny nel finale di partita. La prima occasione della gara ce l'avrà il, con la transizione offensiva che porta al piatto destro di Bonny sul quale è reattivo Vasquez in tuffo.