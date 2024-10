Mo: Khamenei, 'su risposta a Israele si decida nell'interesse del nostro popolo' (Di domenica 27 ottobre 2024) Teheran, 27 ott. (Adnkronos/Dpa) - Sulla risposta da dare all'attacco israeliano, la guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei chiede di a far sì che vada a servire gli interessi del paese e popolo iraniani. "Come la forza e la volontà del popolo iraniano debbano essere rese chiare a Israele spetta ai responsabili deciderlo", ha detto Khamenei durante un evento nella capitale Teheran, secondo l'agenzia di stampa statale IRNA. "Ciò che dovrebbe essere fatto è ciò che è nel migliore interesse di questo popolo e di questo Paese", ha aggiunto. Liberoquotidiano.it - Mo: Khamenei, 'su risposta a Israele si decida nell'interesse del nostro popolo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Teheran, 27 ott. (Adnkronos/Dpa) - Sullada dare all'attacco israeliano, la guida suprema iraniana ayatollah Alichiede di a far sì che vada a servire gli interessi del paese eiraniani. "Come la forza e la volontà deliraniano debbano essere rese chiare aspetta ai responsabili deciderlo", ha dettodurante un eventoa capitale Teheran, secondo l'agenzia di stampa statale IRNA. "Ciò che dovrebbe essere fatto è ciò che è nel miglioredi questoe di questo Paese", ha aggiunto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo: Khamenei, 'su risposta a Israele si decida nell'interesse del nostro popolo' - Teheran, 27 ott. (Adnkronos/Dpa) - Sulla risposta da dare all'attacco israeliano, la guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei chiede di a far sì che vada a servire gli interessi del paese e popol ... (lanuovasardegna.it)

M.O., Khamenei: malvagità Israele né ingigantita né sminuita - Milano, 27 ott. (askanews) – “La malvagità del regime sionista di due notti fa non deve essere né ingigantita né sminuita. L’errore di calcolo del regime sionista deve essere annullato”. Lo ha scritto ... (askanews.it)

M.O, anche Khamenei ora è a rischio - Dopo aver tentato di far fuori con un drone il premier israeliano Netanyahu. La guida suprema iraniana ha finito per condannarsi da solo ... (msn.com)

Khamenei in pubblico dopo attacco a Israele: "7 ottobre legittimo come nostra risposta", Hezbollah: "Nasrallah sepolto in luogo segreto" - Ali Khamenei torna in pubblico dopo essere stato ... che "il 7 ottobre è stato un attacco legittimo così come la nostra risposta ai crimini Israele". (Il Giornale d'Italia) ... (informazione.it)