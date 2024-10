Milano, due galline assetate salvate dalla Polizia locale nel Suk abusivo di piazzale Cuoco (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Due galline assetate e affamate chiuse in macchina. Un sequestro di persona in chiave a. Le hanno trovate gli agenti della Polizia locale di Milano intervenuti questa mattina per l’ennesima volta nel mercato clandestino che “anima” tutte le domeniche piazzale Cuoco e dintorni, prima periferia sud di Milano. La pattuglia ha fatto la sua comparsa nella via limitrofa al piazzale, via Faà di Bruno, intorno alle 9 e 30. Un vero e proprio caso di abbandono e a maltrattamento: le due galline erano dentro un’auto in sosta, con cibo e acqua insufficienti e in condizioni igieniche precarie. Lasciate dal proprietario del veicolo risultato attualmente all'estero. Che sarà comunque identificato, rintracciato e denunciato, mentre gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati all’équipe veterinaria di Ats. Ilgiorno.it - Milano, due galline assetate salvate dalla Polizia locale nel Suk abusivo di piazzale Cuoco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Duee affamate chiuse in macchina. Un sequestro di persona in chiave a. Le hanno trovate gli agenti delladiintervenuti questa mattina per l’ennesima volta nel mercato clandestino che “anima” tutte le domenichee dintorni, prima periferia sud di. La pattuglia ha fatto la sua comparsa nella via limitrofa al, via Faà di Bruno, intorno alle 9 e 30. Un vero e proprio caso di abbandono e a maltrattamento: le dueerano dentro un’auto in sosta, con cibo e acqua insufficienti e in condizioni igieniche precarie. Lasciate dal proprietario del veicolo risultato attualmente all'estero. Che sarà comunque identificato, rintracciato e denunciato, mentre gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati all’équipe veterinaria di Ats.

