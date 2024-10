Milan, fai attenzione: Tijjani Reijnders piace a Manchester City e Barcellona! La situazione (Di domenica 27 ottobre 2024) Manchester City e Barcellona hanno messo nel mirino Tijjani Reijnders: al Milan ora il compito di blindarlo. Il punto Il grande inizio di stagione di Tijjani Reijnders ha attirato l’interesse di numerose big europee sul centrocampista olandese, tra cui Manchester City e il Barcellona. Interesse che ha spinto il Milan a correre subito al riparo per non vedersi soffiare il proprio numero quattordici. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe avviato i primi contatti per il rinnovo di contratto del calciatore. Nonostante la sua scadenza nel 2028, la società sette volte campione d’Europa ha preferito correre ai ripari tutelandosi dai possibili tentativi delle grandi squadre europee. Manchester City e Barcellona fanno sul serio per Reijnders. Dailymilan.it - Milan, fai attenzione: Tijjani Reijnders piace a Manchester City e Barcellona! La situazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024)hanno messo nel mirino: alora il compito di blindarlo. Il punto Il grande inizio di stagione diha attirato l’interesse di numerose big europee sul centrocampista olandese, tra cuie il. Interesse che ha spinto ila correre subito al riparo per non vedersi soffiare il proprio numero quattordici. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe avviato i primi contatti per il rinnovo di contratto del calciatore. Nonostante la sua scadenza nel 2028, la società sette volte campione d’Europa ha preferito correre ai ripari tutelandosi dai possibili tentativi delle grandi squadre europee.fanno sul serio per

