Meret, il rinnovo entra nel vivo: spunta un nuovo dettaglio sulla trattativa (Di domenica 27 ottobre 2024) Il rinnovo di Alex Meret sembrerebbe entrato nel vivo: spunta un nuovo importante dettaglio sulla trattativa che lo legherebbe ancora al Napoli Alex Meret è tornato in campo da titolare nella sfida contro il Lecce dopo l'infortunio di circa un mese che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco, lasciando spazio a Caprile. Il portierone del Napoli si era infortunato durante la partita contro la Juventus nel corso del primo tempo e ha dovuto saltare le gare con Palermo, Monza, Como ed Empoli, oltre alla convocazione con la nazionale di Spalletti. L'infortunio è arrivato nel suo momento migliore, forse tra i periodi più positivi da quando è arrivato in azzurro, ma non l'ha condizionato affatto. La dimostrazione è arrivata proprio contro il Lecce, dove nel primo tempo si è fatto trovare pronto con un'importantissima parata sugli sviluppi di calcio d'angolo.

