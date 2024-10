Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: Sonego e Fognini in tabellone principale (Di domenica 27 ottobre 2024) Lorenzo Sonego e Fabio Fognini conquistano un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. I due azzurri accedono al main draw dell’ultimo 1000 della stagione. Sonego è uscito indenne da due partite molto equilibrate contro Botic van de Zandschulp (6-3 5-7 7-5) e, oggi, Roberto Carballes Baena (6-3 7-6). Sorprendente cammino di Fognini, che ha dominato contro Fabian Maroszan al primo turno (6-3 6-4) e ha piegato al terzo set Arthur Cazaux (7-6 4-6 6-2). Italia al completo a Parigi con ben 8 tennisti in tabellone principale. Sinner e Musetti teste di serie numero 1 e 16. Cobolli, Darderi, Berrettini, Arnaldi, Fognini e Sonego gli altri. Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: Sonego e Fognini in tabellone principale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lorenzoe Fabioconquistano un posto neldeldi. I due azzurri accedono al main draw dell’ultimodella stagione.è uscito indenne da due partite molto equilibrate contro Botic van de Zandschulp (6-3 5-7 7-5) e, oggi, Roberto Carballes Baena (6-3 7-6). Sorprendente cammino di, che ha dominato contro Fabian Maroszan al primo turno (6-3 6-4) e ha piegato al terzo set Arthur Cazaux (7-6 4-6 6-2). Italia al completo acon ben 8 tennisti in. Sinner e Musetti teste di serie numero 1 e 16. Cobolli, Darderi, Berrettini, Arnaldi,gli altri.inSportFace.

