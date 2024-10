LIVE – Slalom gigante maschile Soelden 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Latestualedellodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. La gara sulle nevi austriache del Rettenbach apre ufficialmente la nuova stagione, dove sarà ancora una volta caccia allo svizzero Marco Odermatt. Sono sei gli azzurri al via in questagara: Luca De Liprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Talacci. Grande attesa anche per rivedere in gara due grandi come Lucas Braathen, che torna dopo un anno con il cognome Pinheiro rappresentando non più la Norvegia ma il Brasile (paese natio della madre) e Marcel Hirscher, al rientro dopo cinque anni di stop sotto bandiera olandese (seguendo l’origine della mamma) e non più austriaca.