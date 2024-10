LIVE – Sassari-Trento | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Gli uomini di coach Markovic sono reduci dalla strepitosa vittoria in Europe Cup contro Dnipro, e ora, con il morale alle stelle, si presentano a questo match per provare a raccogliere la seconda vittoria in campionato, nonché la seconda in casa. Di fronte, però, c’è la capolista che finora non ha sbagliato un colpo, e che a sua volta in settimana ha raccolto un grande risultando battendo l’Hapoel Tel Aviv. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 27 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.