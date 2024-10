LIVE Inter-Juventus 0-0: rigore per l’Inter!!! Atterrato Thuram (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus è il match valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Juventus allenata da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. LIVE Inter-Juventus 0-0- PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 13? rigore PER L’Inter!!!!!!!! 12? L’Inter pressa con efficacia costringendo la Juventus ad un possesso palla sterile e poco produttivo. 7? Partita bloccata in questi primi minuti di partita, con le due squadre che si studiano. 3? Danilo fa fallo su Thuram e poi accusa un dolore al flessore. Per precauzione si riscalda Gatti. Si riparte con una punizione a favore dell’Inter. 1? Primo grande Intervento in chiusura di de Vrij sull’insidioso cross di Conceicao, angolo per la Juventus. 18.00: INIZIA Inter-Juventus! 17. Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus 0-0: rigore per l’Inter!!! Atterrato Thuram Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è il match valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano.0-0- PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 13?PER L’!!!!!!!! 12? L’pressa con efficacia costringendo laad un possesso palla sterile e poco produttivo. 7? Partita bloccata in questi primi minuti di partita, con le due squadre che si studiano. 3? Danilo fa fallo sue poi accusa un dolore al flessore. Per precauzione si riscalda Gatti. Si riparte con una punizione a favore dell’. 1? Primo grandevento in chiusura di de Vrij sull’insidioso cross di Conceicao, angolo per la. 18.00: INIZIA! 17.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Inter-Juventus in programma oggi alle ore 18:00, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ... (fanpage.it)

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dal nerazzurro al bianconero, o viceversa. Passaggi diretti che spesso hanno infiammato il mercato oppure a distanza di anni. Il caso più recente (prima di Di Gregorio che, però, è stato solo nel ... (sport.sky.it)

Inter-Juve diretta Serie A:le formazioni ufficiali LIVE - Luci a San Siro per il big match della nona giornata, Inzaghi sfida Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... (corrieredellosport.it)

Diretta tv e streaming Inter-Juventus - A San Siro va in scena il derby d’Italia. Inzaghi non perde da cinque gare, Thiago Motta vuole riscattare il ko in Champions e cerca il sorpasso in classifica ... (repubblica.it)