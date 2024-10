Liguria, ecco la rete pm-Pd: la scelta è tra loro e Bucci (Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo David Ermini: nella ditta di Aldo Spinelli l’ex segretario del Csm nominato quando Andrea Orlando era ministro. La barca vicino a quella della toga del caso Toti, la casa in Messico, la raccolta fondi opaca: tutti gli altarini del candidato. Laverita.info - Liguria, ecco la rete pm-Pd: la scelta è tra loro e Bucci Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo David Ermini: nella ditta di Aldo Spinelli l’ex segretario del Csm nominato quando Andrea Orlando era ministro. La barca vicino a quella della toga del caso Toti, la casa in Messico, la raccolta fondi opaca: tutti gli altarini del candidato.

