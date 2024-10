Libano, raid israeliano a Sidone: 8 morti (Di domenica 27 ottobre 2024) La devastazione a Sidone, in Libano, dopo il raid israeliano che questa mattina, domenica, ha colpito la città uccidendo otto persone e ferendone altre 25, secondo il bilancio del ministero della Sanità di Beirut. Si tratta dei primi attacchi sulla città costiera del Sud del Paese dei cedri dopo la recente escalation tra le milizie libanesi di Hezbollah e lo Stato ebraico. Colpito nel raid anche un edificio residenziale vicino agli uffici municipali della città, provocando un incendio. Lapresse.it - Libano, raid israeliano a Sidone: 8 morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La devastazione a, in, dopo ilche questa mattina, domenica, ha colpito la città uccidendo otto persone e ferendone altre 25, secondo il bilancio del ministero della Sanità di Beirut. Si tratta dei primi attacchi sulla città costiera del Sud del Paese dei cedri dopo la recente escalation tra le milizie libanesi di Hezbollah e lo Stato ebraico. Colpito nelanche un edificio residenziale vicino agli uffici municipali della città, provocando un incendio.

