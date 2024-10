Quifinanza.it - Le scadenze fiscali del 31 ottobre, tra dichiarazione dei redditi e il concordato preventivo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Giovedì 31sarà una giornata intensa per i contribuenti italiani, per una serie di adempimentirilevanti, riguardanti sia persone fisiche che aziende. Si sovrapporranno, infatti, tresignificative: l’adesione albiennale per i lavoratori autonomi, l’invio online delle dichiarazioni dei(sia per le persone fisiche che per le aziende) e la richiesta del contributo a fondo perduto destinato ai contribuenti a basso reddito per le spese di interventi edilizi detraibili al 70%. Ecco un riepilogo delle modalità di queste tre. Ultimi giorni per aderire albiennale Un’importante opportunità da non perdere entro il 312024 è l’adesione albiennale.