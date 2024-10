Lazio-Genoa 3-0 Pedro | Mi sto trovando bene in campo sfruttiamo la dinamica positiva

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “L’unico segreto è stare, allenarsi forte, avere la mentalità di aiutare la squadra e ottenere punti. Quest’anno mi stomoltoin, tutti i giocatori stanno facendo. Oltre al lavoro con il mister, abbiamo aggiunto anche il nutrizionista che è molto importante, nel mio caso in particolare lo stanno facendo. Il calcio è così, quando entri in unabisogna andare ine sfruttarla, perché arriveranno momenti negativi e bisogna essere pronti“. Cosìai microfoni di Dazn dopo il 3-0 con cui laha battuto all’Olimpico ilnella nona giornata di Serie A. In settimana arriverà la partita contro il Como, con lo spagnolo che troverà diversi ex compagni di squadra: “Ancora non ho parlato con Fabregas, gli scriverò in settimana, a lui come a Sergi Roberto e Pepe Reina.