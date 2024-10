Ilfattoquotidiano.it - La scuola fantasma di via Massaua, a Milano l’istituto elementare inagibile dal 2021: “Bambini smembrati da anni, ora vogliamo chiarezza”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ladiè ormai un. Nel 2016 era stata presentata ai residenti come un progetto innovativo, polifunzionale, ma dalin zona Bande Nere è stato persino dichiaratoe da allora in quell’edificio non ci ha più messo piede nessuno. Né i docenti né gli alunni, in parte trasferiti in via Scrosati e altri in via Cardarelli. Uno spostamento che fino all’anno scorso avveniva grazie a dei bus navetta messi a disposizione dell’amministrazione comunale ma che da settembre è diventato ancora più faticoso, sono spariti pure quelli: “A luglio abbiamo ricevuto – ci spiega Umberto Di Bonaventura, presidente dell’associazione genitori primaria– una lettera del Comune che ci comunicava il mancato servizio. Un ulteriore problema per noi che ci troviamo daormai senza il plesso di quartiere”. La storia è delle peggiori.