La Paganese si arrende, il derby va al Savoia (Di domenica 27 ottobre 2024) Seconda sconfitta in campionato per la Paganese di Raffaele Esposito, allo Stadio Piccolo vince il Savoia di Salvatore Campilongo. Sul campo neutro di Cercola e senza spettatori dopo i tafferugli di Cassino, la formazione di Torre Annunziata conquista la quinta vittoria nel girone. Botta e

