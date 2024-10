Johnny Depp | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di domenica 27 ottobre 2024): 10chenon saiè semplicemente uno di quegli attori-divi noti anche a chi segue poco o nulla il mondo del cinema. Tra gli anni Novanta e i primi Duemila si è infatti distinto come protagonista di film estremamente popolari, dimostrando una capacità unica di passare da un genere all’altro con naturalezza, indossando sempre nuove maschere per dar vita ad alcuni dei personaggi più memorabili degli ultimi decenni. Anche oggi, momento in cui la sua carriera sembra prendere nuove direzioni, gode di una grandissima popolarità. Ecco diecida sapere su. I suoi film in ordine cronologico 1. I film e la carriera. La carriera dell’attore inizia nel 1984, quando prende parte al film Nightmare – Dal profondo della notte, per poi lavorare in Platoon (1986), Edward mani di forbice (1990), Buon compleanno Mr.