Il quartetto La Toscanini suona Schubert

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il festival “Rossini Open” fa tappa oggi alle 20.30 al Teatro della Casa del Bambino di Voltana, in via Pastorella 29, dove si esibirà ild’archi ’La’ formato da Daniele Ruzza e Camilla Mazzanti (violini), Behrang Rassekhi (viola) e Pietro Nappi (violoncello), alias la formazione nata all’interno della Filarmonica Arturodi Parma, impegnato nell’esecuzione deln. 1 “Rispetti e Strambotti” di Malipiero e di un capolavoro assoluto qual è iln. 14 in re minore D 810 “La Morte e la Fanciulla” di Franz